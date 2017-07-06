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فريق من نيابتي كرداسة وشمال الجيزة ينتقل لمعاينة حادث كمين "المحور" الإرهابي
حادث كمين مسطرد

فريق من نيابتي كرداسة وشمال الجيزة ينتقل لمعاينة حادث كمين "المحور" الإرهابي

2017-07-06 23:50:07

انتقل فريق من نيابة كرداسة برئاسة المستشار مصطفي توفيق ونيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة بدر مروان إلى موقع اطلاق رصاص تجاه كمين امني بمحور ٢٦ يوليو، بمرافقة خبراء الادلة الجنائية لاجراء المعاينة التصويرية لمسرح الحادث، والمستشفي لسماع اقوال المصابين.

وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الامن تجري تمشيط محور ٢٦ يوليو بأكمله بقطاعات أكتوبر وكرداسة وأبو رواش حتى مناطق الطريق الدائري والعجوزة والمهندسين.

وقال المصدر، إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون، اطلقوا النار صوب نقطة ارتكاز أمني أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة مجند من قوة الكمين، وإصابة شخص آخر “مدني” - تصادف مروره بموقع الحادث - تم نقلهما إلى المستشفى.انتقل فريق من نيابة كرداسة برئاسة المستشار مصطفي توفيق ونيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة بدر مروان إلى موقع اطلاق رصاص تجاه كمين امني بمحور ٢٦ يوليو، بمرافقة خبراء الادلة الجنائية لاجراء المعاينة التصويرية لمسرح الحادث، والمستشفي لسماع اقوال المصابين. وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الامن تجري تمشيط محور ٢٦ يوليو بأكمله بقطاعات أكتوبر وكرداسة وأبو رواش حتى مناطق الطريق الدائري والعجوزة والمهندسين. وقال المصدر، إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون، اطلقوا النار صوب نقطة ارتكاز أمني أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة. وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة مجند من قوة الكمين، وإصابة شخص آخر “مدني” - تصادف مروره بموقع الحادث - تم نقلهما إلى المستشفى.

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