تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز التحقيق مع ضابط شرطة و3 متهمين اخرين ، بتهمة التشاجر بسبب خلافهم على قطعة ارض بالنزهة ، مما دفع الضابط باخراج سلاحه الميرى واطلاق اعيرة نارية منه.

والمتهمون هم كل من عمرو ع .ا. ، من قوة مباحث قسم شرطة منيا القمح ، وعبد الحميد .ع. م ، ومصطفى ث. ح ، وحسن .م.

البداية عندما تلقت الاجهزة بمباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص ، وسماع طلقات نارية ، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم ، وتبين قيام ضابط شرطة من قوة مباحث منيا القمح باطلاق النار فى مشاجرة نشبت بينه وبين 3 اخرين على خلفية التنازع على قطعة ارض تم القبض على المتهمين.

النيابة تباشر التحقيقات مع ضابط وآخرين أطلقوا الرصاص فى نزاع على أرض بالنزهة الخميس 06/يوليه/2017 - 11:18 م قسم الحوداث تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز التحقيق مع ضابط شرطة و3 متهمين اخرين ، بتهمة التشاجر بسبب خلافهم على قطعة ارض بالنزهة ، مما دفع الضابط باخراج سلاحه الميرى واطلاق اعيرة نارية منه. والمتهمون هم كل من عمرو ع .ا. ، من قوة مباحث قسم شرطة منيا القمح ، وعبد الحميد .ع. م ، ومصطفى ث. ح ، وحسن .م. البداية عندما تلقت الاجهزة بمباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص ، وسماع طلقات نارية ، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم ، وتبين قيام ضابط شرطة من قوة مباحث منيا القمح باطلاق النار فى مشاجرة نشبت بينه وبين 3 اخرين على خلفية التنازع على قطعة ارض تم القبض على المتهمين.