قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على جميع المعاملات المصرفية بنسبة 2%، يتسبب في عمل حالة من الانكماش الاقتصادي، بسبب تأثيره السلبي علي دوران عجلة الانتاج وعمل مشروعات واستثمارات جديدة.

وتابع “الشريف” أن الهدف من الزيادة في الفائدة علي جميع المعاملات المصرفية هو تقليل نسبة التضخم في الوقت الحالي لكي لا تزيد أسعار السلع، في الوقت القادم اثر رفع الدعم عن العديد من الخدمات والسلع، مشيرًا إلي أن الوقت الحالي القدرة الشرائية ضعيفة وبزيادة الأسعار مرة أخري سيزيد التضخم مما يقلل القدرة الشرائية بشكل أكبر.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الفائدة مرة أخري إلي 2% زيد من تكلفة الاقتراض بشكل كبير، بالأخص بعد الإعلان أن الزيادة سوف تكون لفترة مؤقتة مما سيحدث تجمد في سوق الاستثمار وفتح مشروعات جديدة، مطالبًا بأن تكون الفترة التي بها زيادة علي أسعار الفائدة إلي شهر أو شهرين بحد أقصي.قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على جميع المعاملات المصرفية بنسبة 2%، يتسبب في عمل حالة من الانكماش الاقتصادي، بسبب تأثيره السلبي علي دوران عجلة الانتاج وعمل مشروعات واستثمارات جديدة. وتابع “الشريف” في تصريحات لـ “صدي البلد” أن الهدف من الزيادة في الفائدة علي جميع المعاملات المصرفية هو تقليل نسبة التضخم في الوقت الحالي لكي لا تزيد أسعار السلع، في الوقت القادم اثر رفع الدعم عن العديد من الخدمات والسلع، مشيرًا إلي أن الوقت الحالي القدرة الشرائية ضعيفة وبزيادة الأسعار مرة أخري سيزيد التضخم مما يقلل القدرة الشرائية بشكل أكبر. وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الفائدة مرة أخري إلي 2% زيد من تكلفة الاقتراض بشكل كبير، بالأخص بعد الإعلان أن الزيادة سوف تكون لفترة مؤقتة مما سيحدث تجمد في سوق الاستثمار وفتح مشروعات جديدة، مطالبًا بأن تكون الفترة التي بها زيادة علي أسعار الفائدة إلي شهر أو شهرين بحد أقصي.