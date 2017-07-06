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القرموطي: «وزير الخميس» أفضل أعضاء حكومة شريف إسماعيل
جابر القرموطي

القرموطي: «وزير الخميس» أفضل أعضاء حكومة شريف إسماعيل

2017-07-06 23:36:29

سخر الإعلامي جابر القرموطي، من القرارت الاقتصادية الأخيرة سواء ما قام به وزير الكهرباء ووزير البترول وقال إن الحكومة المصرية تمتلك وزيرا جديدا وهو « وزير الخميس» فالمهندس شريف إسماعيل يعلم هذا الكلام جيدا، موضحا أن هذا الوزير يعتبر أفضل وزير بالحكومة ولكن الإعلام لن يهاجم ولكن يعيش الحياة والواقع الذي يعاني منها المواطن المصرى، فكل خميس يظهر وزير ويقوم باتخاذ قرارات بارتفاع الأسعار.

وأضاف “القرموطي”، خلال تقديمه لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار وان” مساء الخميس، أن المواطن المصرى يعانى من مشكلات كثيرة سواء فى ارتفاع الأسماك واللحوم وأيضا الوقود والكهرباء، وقام بقراءة رسالة من أحد المواطنين يقول له إن مرتبه 2000 جنيه فكيف يعيش فى ظل هذا الارتفاع ورد عليه «طب اللى بياخد اقل من كده هيعمل ايه».

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