قال الدكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، ان قرار وزير الكهرباء برفع أسعار الكهرباء تأخر كثيرا جدا و الحقيقة ان الشعب المصر الان يدفع الثمن بسبب الادارة الخاطئة على مدار الخمسين عاما الماضية ويجب أن نتحمل حتى تمر مصر من تلك الأزمة.

وأضاف خبير الطاقة المتجددة خلال حواره ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار وان” تقديم الإعلامي جابر القرموطي، مساء الخميس ، ان انخفاض سعر المياه والكهرباء والبنزين فى السنوات الماضية جعل المواطن يقوم بإهدار تلك الموارد بشكل كبير مشيرا الى ان ثقافة المواطن المصرى تعتمد على ذلك .

وتابع ان هذا الاهمال تسبب فى مشكلات كثيرة لمصر فنحن نستورد بترول من عام 2005 ، رغم ان البترول كان فى السنوات الماضية احد مصادر العملة الاجنبية فى مصر .