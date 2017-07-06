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مصرع مطلوب وإصابة 2 آخرين في تبادل إطلاق نار بقرية الحجيرات بقنا
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مصرع مطلوب وإصابة 2 آخرين في تبادل إطلاق نار بقرية الحجيرات بقنا

2017-07-06 23:06:54

لقي متهم في أحكام قضائية مصرعه، وأصيب 2 آخرين خلال تبادلهما إطلاق النار مع قوات الشرطة في قرية الحجيرات بقنا أثناء القبض علي عدد من المتهمين في قضايا ثأر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد، محسن كمال، مأمور مركز قنا، يفيد إنه خلال الحملة الأمنية المكبرة على قرية الحجيرات، وخلال استهداف متهمين في خصومات ثأرية وصادرة بحقهم احكام قضائية، تبادل عامل  إطلاق النار مع الشرطة مما بادلتهم بدورها النار.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع، “محمد .م” (عامل)، وإصابة 2 اخرين من عائلة الحسينات، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وعثر بحوزتهم 4 بنادق آلية من بينهم بندقية أسرائيلي.

يذكر أن وزارة الداخلية تشن منذ يومين حملة مكبرة تشارك فيها قوات خاصة ،على قرية الحجيرات وحمردوم وما تعرف يقرى الدم والنار، لضبط المتهمين في قضايا ثأر وتجار المخدرات، واسفرت حتى اللحظة عن ضبط أكثر من 30 قطعة سلاح وتنفيذ أكثر من 2000 حكم قضائي، ومصرع متهم محكوم عليه في بالمؤبد صباح اليوم الخميس بقرية الحجيرات خلال اطلاق النار.

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