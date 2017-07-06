اُختطف مصور تلفزيوني، واسُتولي على سيارته، والكاميرا الخاصة به، وسط العريش

استولت مجموعة مسلحة على متعلقات أحد المصورين التلفزيونين، وسيارته، بعد اختطافه من منزله بوسط العريش.

واقتحم 4 مسلحين، مساء اليوم الخميس، منزل أحد المصورين التلفزيونين بمدينة العريش، واختطفوه أمام أسرته، واستولوا على محتويات منزله.

وقال شهود عيان، إن 4 مسلحين اقتحموا منزل “محمد أ.” المصور التلفزيوني، وتم اختطافه، واقتياده إلى جهة غير معلومة، على مرأى بعض أفراد أسرته تحت تهديد السلاح، ولاذ المسلحون بالفرار.