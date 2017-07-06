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مصادر: نقل مصابي حادث الهجوم على سيارة شرطة المحور للمستشفى
سيارة شرطة ـ الشرطة المصرية ـ دورية امنية

مصادر: نقل مصابي حادث الهجوم على سيارة شرطة المحور للمستشفى

2017-07-06 23:06:18

قالت مصادر أمنية، إن مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارة شرطة متمركزة أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة.

وأضافت المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابة مجند ومدني، تصادف مروره في أثناء إطلاق الرصاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا تزال القوات تقوم بتمشيط المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة.

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