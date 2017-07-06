قالت مصادر أمنية، إن مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارة شرطة متمركزة أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة.

وأضافت المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابة مجند ومدني، تصادف مروره في أثناء إطلاق الرصاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا تزال القوات تقوم بتمشيط المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة.