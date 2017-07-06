اكد مصدر أمني وقوع حادث إطلاق نار على تمركز أمني تابع للإدارة العامة للمرور على طريق المحور القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان.

وأضاف المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس- أن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة مجند ومدني كان يقود سيارته، مشيرا إلى أنه تم على الفور نشر العديد من الأكمنة المتحركة لضبط الجناة.