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إصابة مجند ومدني إثر إطلاق نار على تمركز أمني بطريق المحور بالجيزة
حادث كمين مسطرد

إصابة مجند ومدني إثر إطلاق نار على تمركز أمني بطريق المحور بالجيزة

2017-07-06 22:46:13

اكد مصدر أمني وقوع حادث إطلاق نار على تمركز أمني تابع للإدارة العامة للمرور على طريق المحور القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان.
وأضاف المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الخميس- أن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة مجند ومدني كان يقود سيارته، مشيرا إلى أنه تم على الفور نشر العديد من الأكمنة المتحركة لضبط الجناة.

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