أتهم وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم / الخميس / المستشار النمساوي كريستيان كيرن بمحاولة بذور الفرقة والشقاق في صفوف مجموعة فيشيجراد، وذلك للتغطية على الفشل في السياسة الداخلية.

وأشار سيارتو - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - أن حكومة المجر لاحظت منذ فترة بعيدة أن بعض الساسة الأوروبيين يحاولون شق صفوف المجموعة التي تضم المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا .. مؤكدا أن تلك الجهود ستكلل بالفشل الحتمي ، لأن المجموعة تعتبر أكثر التنظيمات تعاضدا وفعالية داخل الأتحاد الأوروبي وستبقى كذلك سواء رضي مستشار النمسا أو لم يقبل”.

وأوضح أن سبب تلك محاولات للمستشار كيرن هي الحملة الانتخابية في النمسا ( الانتخابات ستجرى يوم 15 أكتوبر المقبل).

وكان كيرن قد قال في حديث لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية ” إنه لاحظ خلال المباحثات مع المسؤولين التشيك والسلوفاك مؤخرا، وجود تباعد في الآراء داخل مجموعة فيشيجراد “.

وزعم أن موقف جمهورية التشيك وسلوفاكيا تجاه أزمة اللاجئين يختلف عن موقف المجر وبولندا ، وأيد فرض عقوبات ضد وارسو وبودابست.