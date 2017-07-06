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تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم في مصر

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

2017-07-06 22:39:59
أ ش أ

قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة الإثنين المقبل 10 يوليو على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضع حاليًا اللمسات الأخيرة فى الكنترولات استعدادًا لانتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

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