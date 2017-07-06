قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة الإثنين المقبل 10 يوليو على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضع حاليًا اللمسات الأخيرة فى الكنترولات استعدادًا لانتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.