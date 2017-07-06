قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير السياسي، إن الإستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط ثابتة ولكن هناك الكثير من السياسات التى يتم تغييرها طبقا للأوضاع المتغيرة .

وأشار ” فرج ” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج ” نظرة ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ، إلى إنه من ضمن ثوابت الإستراتيجية الأمريكية بالشرق الاوسط ، ضمان استمرار تدفق البترول والنفط العربي إلى أوروبا ، بالإضافة إلى ضمان استقرار وأمن إسرائيل فى المنطقة العربية على أن يكون لديها التفوق العسكري على باقى دول المنطقة ، مؤكدا على ضمان تواجد القواعد العسكرية الامريكية فى المنطقة التى تحافظ على مصالح أمريكا .

سمير فرج: “أمن إسرائيل والبترول العربي” أهم ثوابت الاستراتيجية الأمريكية ..فيديو الخميس 06/يوليه/2017 - 10:17 م اللواء دكتور سمير فرج توك شو قال اللواء دكتور سمير فرج ، الخبير السياسي، إن الإستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط ثابتة ولكن هناك الكثير من السياسات التى يتم تغييرها طبقا للأوضاع المتغيرة .

وأشار ” فرج ” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج ” نظرة ” المذاع على قناة ” صدى البلد ” ، إلى إنه من ضمن ثوابت الإستراتيجية الأمريكية بالشرق الاوسط ، ضمان استمرار تدفق البترول والنفط العربي إلى أوروبا ، بالإضافة إلى ضمان استقرار وأمن إسرائيل فى المنطقة العربية على أن يكون لديها التفوق العسكري على باقى دول المنطقة ، مؤكدا على ضمان تواجد القواعد العسكرية الامريكية فى المنطقة التى تحافظ على مصالح أمريكا