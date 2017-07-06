استعاد روجر فيدرير زمام الأمور في الملعب الرئيسي، بعد بداية مقلقة، ليتغلب على الصربي دوسان لايوفيتش في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الخميس.

وجاءت نتيجة اللقاء على النحو التالي بثلاث مجموعات للاشئ لفيدرر جاءت بواقع 7-6 و6-3 و6-2.

وخسر اللاعب السويسري، الطامح للقبه الثامن في ويمبلدون، شوط إرساله الأول، وواجه صعوبات كبيرة في المجموعة الأولى، قبل أن يتفوق في الشوط الفاصل 7-0.

ومع ظهور سحب ملبدة بالغيوم في سماء ويمبلدون، بدا فيدرير في عجلة من أمره لحسم اللقاء، فكسر الإرسال سريعًا في المجموعة الثانية، وفرض سيطرته كاملةً على اللقاء.

وسارت المجموعة الثالثة في اتجاه واحد، وحقق فيدرير الفوز في تاسع ضربة إرسال ساحق بالمباراة، ليتأهل للدور الثالث لملاقاة الألماني ميشا زفيريف، المتخصص في الإرسال والتقدم على الشبكة.

وقال فيدرير عقب اللقاء: “لم أتمكن من التخلص من التوتر مبكرًا، وعانيت لأتحكم في إيقاع اللعب.. تمكنت من كسر إرساله لكن تعثرت في المجموعة الأولى، وفي النهاية سارت الأمور بشكل رائع”.