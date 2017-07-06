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المقاولون العرب وبتروجيت يتعادلان سلبيا في الشوط الأول
المقاولون العرب

المقاولون العرب وبتروجيت يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

2017-07-06 22:17:59

انتهى الشوط الأول في مباراة المقاولون العرب وبتروجيت بالتعادل السلبي في اللقاء المقام في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة في الدوري المصري

انحسر اللعب معظم مجريات اللقاء في منتصف الملعب وسط وجود تكتلات دفاعية كبيرة في صفوف الفريقين لم يستطع أي مهاجم فك طلاسمها لينهى الحكم الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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