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متحدث "الكهرباء" مداعبا مذيع علي الهواء: "مساء النور اللي مبيقطعش"
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

متحدث "الكهرباء" مداعبا مذيع علي الهواء: "مساء النور اللي مبيقطعش"

2017-07-06 22:03:43

داعب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الإعلامي محمد موسى، قائلا: “مساء النور اللي مبيقطعش”.

ليرد “موسى”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، “خطفتني يا فندم.. بس الأسعار خطفاني أكتر”.

وكان أعلن المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

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