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المصري يعلن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي الإثنين المقبل
حسام حسن

المصري يعلن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي الإثنين المقبل

2017-07-06 22:03:12

اختار حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، 20 لاعبًا لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز، والمقرر لها الإثنين المقبل.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: أحمد بوسكا - أحمد عبد الفتاح.
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - إسلام صلاح - ويلسون اكاكبو - كريم العراقي.
خط الوسط: فريد شوقي - عبدالله بيكا - عمرو موسى - أحمد قطاوي - إسلام صالح- السيد عبد العال.
خط الهجوم: محمد الشامي - أحمد شرويدة - محمد ماجد “أنوش” - هيرمان كواو - حمادة ناصر- عبد الله جمعة - أحمد جمعة.

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