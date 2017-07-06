 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 10:16 مساءً
روابط سريعة
مرتضى منصور ينتقد خشونة الاتحاد السكندري أمام لاعبي الزمالك
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور ينتقد خشونة الاتحاد السكندري أمام لاعبي الزمالك

2017-07-06 22:01:13

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خشونة لاعبي الاتحاد السكندري مع لاعبي الفريق الأبيض في المباراة المقامة على برج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تواجد رئيس النادي الابيض بالمدرجات بدلا من المقصورة الرئيسية وأكد في حديثه مع إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة أن خشونة لاعبي الاتحاد زائدة عن الحد.

يأتي تخوف رئيس القلعة البيضاء على لاعبي الفريق بسبب ارتباط الزمالك بمباراة مصيرية يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3