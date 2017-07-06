انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خشونة لاعبي الاتحاد السكندري مع لاعبي الفريق الأبيض في المباراة المقامة على برج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تواجد رئيس النادي الابيض بالمدرجات بدلا من المقصورة الرئيسية وأكد في حديثه مع إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة أن خشونة لاعبي الاتحاد زائدة عن الحد.

يأتي تخوف رئيس القلعة البيضاء على لاعبي الفريق بسبب ارتباط الزمالك بمباراة مصيرية يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.