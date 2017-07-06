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تدريبات إضافية للاعبي الزمالك بعد مواجهة الاتحاد
تدريبات الزمالك في زيمبابوي

تدريبات إضافية للاعبي الزمالك بعد مواجهة الاتحاد

2017-07-06 22:00:13

قرر البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لنادي الزمالك  خوض كل اللاعبين تدريبات إضافية على ملعب برج العرب بعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى الجولة 33 للدوري الممتاز التى انتهت بفوز الأبيض 2-1.

وجاء قرار إيناسيو من اجل رفع لياقة اللاعبين البدنية استعدادا لمباراة أهلى طرابلس الليبي الأحد المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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