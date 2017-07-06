برلمانى يطالب بصرف أنابيب البوتاجاز ببطاقة التموين بعد إرتفاع السعر2017-07-06 21:58:57
طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بالبرلمان بإدراج انابيب البوتاجاز على بطاقات السلع التموينية المدعمة بعد زيادة سعر الأنبوبة من 15 الى 30 جنيها وهى زيادة كبيرة وتمثل 100 % من سعر الأنبوبة مؤكدا ان سعر الأنبوبة الواحدة ارتفع الى مابين 40 و 60 جنيها حتى تصل الى المواطن.
واتهم ” المسعود ” فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحكومة بانها السبب فى اهدار أموال الدعم لانها عاجزة عن مراقبة أسعار مثل هذه السلع محذرا من وجود مافيا حاليا تتحكم كما تشاء فى اسعار انابيب البوتاجاز وتتاجر بقوت الشعب خاصة من المواطنين الفقراء من محدودى الدخل وغير القادرين.
واكد النائب محمد المسعود ان الحل الوحيد للقضاء على مافيا وتجار انابيب البوتاجاز هو ادراج الأنابيب داخل البطاقات التموينية حتى تصل الى المواطنين بالسعر الذى أعلنته الحكومة ، مشيرا إلى ان تجارة انابيب البوتاجاز أصبحت فى يد عصابات من المتاجرين فى هذه السلعة الاستراتيجية فى ظل انعدام الرقابة من الاجهزة الحكومية المختصة وأصبحوا يتحكمون فى اسعار انابيب البوتاجاز كما يريدون.
القائمة برلمان برلمانى يطالب بصرف أنابيب البوتاجاز ببطاقة التموين بعد إرتفاع السعر الخميس 06/يوليه/2017 - 07:30 م فريدة على و أمينة الدسوقى طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بالبرلمان بإدراج انابيب البوتاجاز على بطاقات السلع التموينية المدعمة بعد زيادة سعر الأنبوبة من 15 الى 30 جنيها وهى زيادة كبيرة وتمثل 100 % من سعر الأنبوبة مؤكدا ان سعر الأنبوبة الواحدة ارتفع الى مابين 40 و 60 جنيها حتى تصل الى المواطن. واتهم ” المسعود ” فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحكومة بانها السبب فى اهدار أموال الدعم لانها عاجزة عن مراقبة أسعار مثل هذه السلع محذرا من وجود مافيا حاليا تتحكم كما تشاء فى اسعار انابيب البوتاجاز وتتاجر بقوت الشعب خاصة من المواطنين الفقراء من محدودى الدخل وغير القادرين. واكد النائب محمد المسعود ان الحل الوحيد للقضاء على مافيا وتجار انابيب البوتاجاز هو ادراج الأنابيب داخل البطاقات التموينية حتى تصل الى المواطنين بالسعر الذى أعلنته الحكومة ، مشيرا إلى ان تجارة انابيب البوتاجاز أصبحت فى يد عصابات من المتاجرين فى هذه السلعة الاستراتيجية فى ظل انعدام الرقابة من الاجهزة الحكومية المختصة وأصبحوا يتحكمون فى اسعار انابيب البوتاجاز كما يريدون.
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