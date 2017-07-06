وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال بلا مأوى باستلام طفل بلا مأوى أصيب في حادث سيارة من مستشفى زايد التخصصي وإيداعه بإحدى دور التربية بالجيزة .

وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - إنها تلقت إخطارا بوجود طفل يدعى أحمد فتحي عمره حوالي 12 عاما بمستشفى زايد التخصصي غرفه 701، وأنه حضر للمستشفى إثر إصابته في حادث سيارة، وتعاملت معه المستشفي طبيا، وهو طفل بلا مأوى يقطن الشارع وكان نزيل بإحدي المؤسسات وهرب منها .

وأضافت أنها فور تلقيها الإخطار كلفت فريق أطفال بلا مأوى بالتعامل مع حالة الطفل واستلامه من المستشفى وإيداعه دار رعاية ،وسيتم استلامه صباح باكر من المستشفى وإيداعه إحدى دور التربية بالجيزة.