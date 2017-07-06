 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 10:27 مساءً
روابط سريعة
والي: إيداع طفل بلا مأوى أصيب في "حادث سيارة" بإحدى دور التربية بالجيزة
غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي‎

والي: إيداع طفل بلا مأوى أصيب في "حادث سيارة" بإحدى دور التربية بالجيزة

2017-07-06 21:55:00

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال بلا مأوى باستلام طفل بلا مأوى أصيب في حادث سيارة من مستشفى زايد التخصصي وإيداعه بإحدى دور التربية بالجيزة .
وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - إنها تلقت إخطارا بوجود طفل يدعى أحمد فتحي عمره حوالي 12 عاما بمستشفى زايد التخصصي غرفه 701، وأنه حضر للمستشفى إثر إصابته في حادث سيارة، وتعاملت معه المستشفي طبيا، وهو طفل بلا مأوى يقطن الشارع وكان نزيل بإحدي المؤسسات وهرب منها .
وأضافت أنها فور تلقيها الإخطار كلفت فريق أطفال بلا مأوى بالتعامل مع حالة الطفل واستلامه من المستشفى وإيداعه دار رعاية ،وسيتم استلامه صباح باكر من المستشفى وإيداعه إحدى دور التربية بالجيزة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3