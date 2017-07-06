أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي إنبي، عدم رضاه عن موقع فريقه في جدول الدوري الموسم الحالي، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن لاعبيه أدوا ما عليهم، وأنه يعد بإعادة فريقه إلى صفوف الكبار اعتبارا من الموسم المقبل.

ويحتل إنبي المركز الـ11 في جدول الدوري هذا الموسم، برصيد 40 نقطة، حصدها من 33 مباراة.

وقال العشري في تصريحات لراديو «نغم إف إم»: «اللاعبون أدوا بشكل جيد، لكن موقعنا في الجدول لا يرضي طموحاتنا، فالفريق واجه صعوبات كثيرة، ووضعنا أنفسنا في مواقف صعبة جدا، لكننا سوف نغلق ملف الموسم الحالي، ونبدأ العمل من أجل إعادة إنبي إلى المربع الذهبي واللعب مع الكبار».

وتابع: «إدارة إنبي جددت تعاقدي موسمين جديدين، رغم تراجع النتائج، وأشكرهم على ثقتهم، وأعدهم بتحقيق طموحات النادي الموسم المقبل».