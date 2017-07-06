حتى 8 يوليو الجيش السوري يقرر وقف الأعمال القتالية في درعا والقنيطرة والسويداء

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، تمديد العمل بوقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية (درعا، السويداء والقنيطرة) حتى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

وتوعدت القيادة العامة - وفقًا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - بالرد على أي خرق للقرار.

وكان الجيش السوري أعلن الاثنين الماضي، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى اليوم الخميس.