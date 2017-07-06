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الجيش السوري يقرر وقف الأعمال القتالية في درعا والقنيطرة والسويداء
الجيش السوري

حتى 8 يوليو

الجيش السوري يقرر وقف الأعمال القتالية في درعا والقنيطرة والسويداء

2017-07-06 21:53:09
خاص- محيط

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، تمديد العمل بوقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية (درعا، السويداء والقنيطرة) حتى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

وتوعدت القيادة العامة - وفقًا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - بالرد على أي خرق للقرار.

وكان الجيش السوري أعلن الاثنين الماضي، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى اليوم الخميس.

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