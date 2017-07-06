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وزير التنمية الألماني يطالب قمة العشرين بالتعاون لصالح الفقراء
هلموت كول مهندس توحيد المانيا

وزير التنمية الألماني يطالب قمة العشرين بالتعاون لصالح الفقراء

2017-07-06 22:09:17

طالب وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني جيرد مولر، مجموعة العشرين بتقديم التعاون والدعم للفقراء وايجاد حلول سريعة لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين يواجهون خطر الموت جوعا ، داعيا فى الوقت ذاته لإنهاء الحرب في سوريا،والوضع المأساوي في جنوب السودان.

وقال مولر، فى تصريحات لقناة /زد دى اف /الألمانية الثانية، عشية انعقاد قمة العشرين التى تنطلق غدا الجمعة بهامبورج “إننا بحاجة لمزيد من العدالة ولابد من تقليص التفاوت والمساحة الشاسعة بين الغنى والفقير مشددا على ضروره ضخ الإستثمارات فى الدول الفقيرة ومناطق الأزمات.

وأكد مولر أن هناك ضرورة ملحة لمد يد العون لإنقاذ الملايين من البشر من المجاعة فى جنوب السودان.

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