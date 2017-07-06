شكرى يجرى اتصالاً بوزير خارجية روسيا2017-07-06 22:27:01
أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس اتصالاً هاتفيا بسيرجى لافروف وزير خارجية روسيا.
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان شكرى احاط لافروف بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعى في القاهرة أمس الأربعاء وما تمخض عنه من تأكيد على تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بموقفهم الرافض للدعم القطرى للإرهاب والتطرف وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في هذا الشأن.
وأكد شكرى خلال الاتصال على ضرورة تكثيف المجتمع الدولى لجهوده في مكافحة الإرهاب، وتضيق الخناق على كل سبل تمويل ودعم وايواء التنظيمات الإرهابية في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة والقضاء على الإرهاب.
وأضاف المتحدث بإسم الخارجية أن وزير خارجية روسيا أكد خلال الاتصال على التزام بلاده بدعم كل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى، واستعدادها الدائم للتعاون من اجل القضاء على هذه الظاهرة وعلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.
كما تناول اتصال شكرى ولافروف تطورات الأزمة السورية مع قرب انعقاد جولة محادثات جنيف، حيث أكد الطرفان على التزامهما بدعم مسار جنيف والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المحادثات السياسية بين الأطراف السورية. وقد اتفق الوزيران على عقد لقاء قريب في القاهرة أو موسكو، يتم الترتيب له من خلال القنوات الدبلوماسية لاستكمال التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفيا من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت “الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”، قدم خلاله الشكر لمصر والدول العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعى في القاهرة امس، على التقدير والاشادة التي اعربوا عنها في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تبذله دولة الكويت من جهود من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربى والعلاقات العربية العربية.
وحرص وزير الخارجية على إحاطة وزير خارجية الكويت بنتائج الإجتماع الوزاري الرباعى وما تم خلاله من مداولات ومشاورات.
كما أعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تطلعه لزيارة القاهرة قريباً لتسليم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
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