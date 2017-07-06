قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن منطقتي وسط سيناء الجديدة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء سيتم ضمهما إلى خريطة مصر للفرص الاستثمارية الصناعية قريبا.

وأشار إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة يتيح للهيئة القيام باجراءات التخصيص للأراضي الصناعية بالمنطقة مجانا للمستثمرين.

وأكد خلال اجتماعه مع محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، على رأس وفد من المسئولين بالمحافظة والمناطق الصناعية بها أمس، أنه تم تشكيل فريق عمل لزيارة المنطقة الصناعية الجديدة بوسط سيناء والتي تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 15 مليون م2 للقيام بعمل دراسات مستفيضة حول الخامات الطبيعية والموارد التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضح أن الهيئة سوف تستعين بهيئة الاستشعار عن بعد وبالتنسيق مع المحافظة، مشيرا إلي السعى لإعداد تقرير حول الإمكانات الاستثمارية المتاحة من شبكات طرق ومحطات طاقة وغيرها لبلورة الفرص الاستثمارية بهذه المنطقة لوضعها هي ومنطقة بئر العبد البالغ مساحتها مليون م2 على خريطة الاستثمار الصناعي في اسرع وقت.

وأشار رئيس الهيئة إلي الاتفاق المبدئي مع محافظ شمال سيناء بتوقيع بروتوكول يتيح للهيئة بشكل مباشر التخصيص للأراضي الصناعية بالمنطقة للإسراع باجراءات التخصيص، فضلا عن اتاحتها بالمجان للمستثمرين الجادين على غرار الأراضي الصناعية بالصعيد، نظرا للبعد الاستراتيجي والاجتماعي القومي لتنمية سيناء .