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مصادمات بين المتظاهرين والشرطة فى هامبورج قبل قمة العشرين
تظاهرات داعمة لاردوغان في المانيا

مصادمات بين المتظاهرين والشرطة فى هامبورج قبل قمة العشرين

2017-07-06 21:35:14

وقعت مصادمات اليوم /الخميس/ بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شوارع مدينة هامبورج الإلمانية ، وذلك قبيل ساعات قليلة من انطلاق قمة العشرين.
وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن قوات الشرطة اضطرت إلى إستخدام مدافع المياه لتفريق المتظاهرين .

وكانت السلطات الألمانية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة قبيل انعقاد قمة العشرين التى تنطلق غدا/الجمعة/ فى هامبورج ، حيث حشدت نحو 20 ألف جندى لحفظ الأمن فى المدينة .

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