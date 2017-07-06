مصادمات بين المتظاهرين والشرطة فى هامبورج قبل قمة العشرين

وقعت مصادمات اليوم /الخميس/ بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شوارع مدينة هامبورج الإلمانية ، وذلك قبيل ساعات قليلة من انطلاق قمة العشرين.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن قوات الشرطة اضطرت إلى إستخدام مدافع المياه لتفريق المتظاهرين .

وكانت السلطات الألمانية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة قبيل انعقاد قمة العشرين التى تنطلق غدا/الجمعة/ فى هامبورج ، حيث حشدت نحو 20 ألف جندى لحفظ الأمن فى المدينة .