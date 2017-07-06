قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن واحد أما تفسيراته أكثر من أن تحصى أو تعد، ورغم هذا لم تختلف الأمة فيما بينها، واعتادت عليه.

ولفت الجندي خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس، إلى أن العلماء أجمعوا على خمس مراتب لتفسير القرآن، الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجدوا فبالسنة، فإن لم يجدوا فتفسيره بأقوال الصحابة، فإن لم يكن فبأقوال التابعين، والمرتبة الأخيرة تفسير القرآن بما تحمله اللغة العربية من معان.ال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن واحد أما تفسيراته أكثر من أن تحصى أو تعد، ورغم هذا لم تختلف الأمة فيما بينها، واعتادت عليه. ولفت الجندي خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس، إلى أن العلماء أجمعوا على خمس مراتب لتفسير القرآن، الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجدوا فبالسنة، فإن لم يجدوا فتفسيره بأقوال الصحابة، فإن لم يكن فبأقوال التابعين، والمرتبة الأخيرة تفسير القرآن بما تحمله اللغة العربية من معان.