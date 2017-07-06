سموحة يطير إلي أنجولا فجر الجمعة2017-07-06 21:32:30
تغادر بعثة فريق سموحة فجر الجمعة، إلى أنجولا؛ للقاء ريكرياتيفو؛ في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الكونفيدرالية.
تضم بعثة الفريق ٢٦ فردا، بينهم ١٨ لاعبا، اختارهم مؤمن سليمان، المدير الفني، بعد أن استعاد الفريق أحد أهم أوراقه هو اللاعب إسلام محارب، الذي غاب عن لقاء زيسكو، ووضح تأثر الفريق بغيابه.
ويغيب عن الفريق للإصابة أحمد تمساح، ومانصواه، ومحمود السيد، وعمر سعد، بالإضافة إلى نصر رمضان، بالإضافة إلى حمص، وسيد فريد؛ لأسباب فنية.
وضمت قائمة سموحة كلا من: محمد أبوجبل، وأحمد يحيى في حراسة المرمى، ومحمود عزت، ومالو، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ورجب بكار في الدفاع، ومحمود عبدالعزيز، ومانجا، وعمرو المنوفي، وإسلام سري، وإسلام محارب، ومحمد يسري، وأحمد مصطفى لالا، في الوسط.
كما ضمن القائمة مكي، وبانو دياوارا، وأحمد رءوف، وحسام حسن في الهجوم.
وتجددت آمال سموحه في عبور دورى المجموعات الى الدور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية وذلك بعد تجميد النشاط الكروى في السودان رسميا .
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