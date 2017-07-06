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البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2%
طارق عامر محافظ البنك المركزي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2%

2017-07-06 21:31:23
وكالات

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 2%.
يشار إلى أن البنك المركزي في مايو الماضي، قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس “2%”، من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

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