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وزير الخارجية الروسية: لاتوجد مقترحات أمريكية عن مناطق حظر طيران بسوريا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسية: لاتوجد مقترحات أمريكية عن مناطق حظر طيران بسوريا

2017-07-06 21:12:57
خاص- محيط

نفى وزرير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، علمه بأي مقترحات أميركية بشأن مناطق حظر طيران في سوريا.

وأضاف لافروف، خلال تصريحات صحفية نقلتها فضائية “العربية الحدث” اليوم الخميس، أن موسكو طالبت واشنطن بتقديم معلومات بشأن مقترح مناطق الحظر الجوي في سوريا.

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