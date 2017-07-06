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"الصحفيين" تستمع لأقوال موظفي الأمن في واقعة دخول "الجزيرة" مقرها
نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تستمع لأقوال موظفي الأمن في واقعة دخول "الجزيرة" مقرها

2017-07-06 21:07:30

قررت لجنة التحقيق النقابية تاجيل جلسة الاستماع لاقوال بعض موظفى الامن التابعين لشركة المقاولون العرب فى واقعة دخول كاميرات قناة الجزيرة مبنى النقابة وبث احداث منها يوم ١٣يونية الماضى ” يوم اعتصام الصحفيين احتجاجا علي اتفاقية تيران وصنافيرة” والتى كان مقرر لها أمس الى السبت المقبل الموافق ٨ يوليو.

وقال بيان صادر عن النقابة إن قرار التأجيل يأتي نظرا لعدم تمكنهم من الحضوربسبب عدم معرفتهم بموعد التحقيق وقيامهم باجازتهم الاعتيادية.

وكان مجلس النقابة احال هذه الواقعة للتحقيق للوقوف على حقيقة ماتم وتحديد الاشخاص المسئولين عن ذلك.

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