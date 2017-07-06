أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/، أن واشنطن تعتزم، هذا الأسبوع، بحث إمكانية وضع آليات مشتركة مع روسيا لتعزيز الاستقرار في سوريا.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة (الحرة) الإخبارية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أعلن - في بيان أمس الأربعاء - أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من أجل إقامة آليات مشتركة في سوريا مثل مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة (الأمريكية - الروسية) المقررة، يوم غد الجمعة، في مدينة هامبورج الألمانية.