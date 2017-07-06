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"قرقاش": حل أزمة قطر صعب لكنه ممكن
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

"قرقاش": حل أزمة قطر صعب لكنه ممكن

2017-07-06 20:57:48

 
قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إنه لا يمكن تجاهل المؤامرات والدماء التي سفكت بسبب سياسات قطر.

وأضاف “قرقاش”، خلال تصريحات صحفية، نقلتها فضائية “سكاي نيوز”، اليوم الخميس، أن إنكار قطر للضرر الذي سببته سياساتها غريب وعجيب، موضحا أن حل أزمة قطر صعب ولكنه ممكن بالعمل الجماعي الشفاف.

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