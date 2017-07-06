اعتبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أنه لا يوجد خطر للتصعيد العسكري حول الأزمة القطرية.

وجاءت تصريحات الوزير بعد جولة بمنطقة الخليج، زار خلالها الأطراف الرئيسية في الأزمة.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا تعليقا على نتائج اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة، لتقييم الرد القطري على قائمة مطالب دول المقاطعة.

واعتبر الوزير الألماني في البيان أن هذا اللقاء لم يشكل انفراجا، لكنه، على الأقل، لم يؤد لفرض مزيد من العقوبات ضد قطر، وأشار إلى تصريحات المشاركين في اللقاء الذين أكدوا أن الخطوات القادمة بشأن الأزمة، يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق.

وتابع جابرييل: “في الظروف الحالية لا تؤدي هذه النتيجة، على الأقل، لتعقيد العملية في المرحلة القادمة”.

وأشاد وزير الخارجية الألماني بجهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين دول المقاطعة وقطر.