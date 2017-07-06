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حقيقة وجود زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنهاية 2017
وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن

حقيقة وجود زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنهاية 2017

2017-07-06 21:08:31

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد حول وجود زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنهاية 2017.

وأشار “حمزة”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن أي تحريك لأسعار الكهرباء يكون في شهر يوليو فقط، منوهًا إلى أن تحريك أسعار الكهرباء سيكون في شهر يوليو 2018 وذلك بناءً على الوضع الاقتصادي.

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