كشفت مصادر بكنترولات الثانوية العامة أن نسبة النجاح بالثانوية لن تقل عن نسبة العام الماضي 75.5%.

وأضافت المصادر أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية قليل مقارنة بالأعوام الماضية، ويرجع ذلك إلى أن توقعات جميع معلمي سناتر الدروس الخصوصية خابت مع نظام الامتحانات الجديد وهو دمج ورقتي الإجابة بالاسئلة والمعروف إعلاميا بنظام البوكليت.

أشارت المصادر إلى أن نسب النجاح عالية فى المواد الأدبية أما المواد العلمية (الكيمياء والفيزياء) نسبة النجاح بها منخفضة جدا وعدد الطلاب الحاصلين بها على الدرجات النهائية قليلة جدا.

جدير بالذكر أن الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو الجاري على أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية خلال الأسبوع الثالث من نفس الشهر.