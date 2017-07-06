الزمالك يهزم الإتحاد بثنائية قبل مواجهة أهلي طرابلس في أفريقيا

استطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز وقبل الأخيرة

سجل هدفي الزمالك مصطفى فتحي وباسم مرسي في الشوط الثاني من المباراة

وحصد الزمالك ثلاث نقاط هامة قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي في الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا الأحد القادم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وبهذا الانتصار عزز الزمالك موقعه في المركز الثالث بالدوري برصيد 66 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 44 في المركز الثامن