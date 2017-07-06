استوقف محافظ الجيزة محمد كمال الدالي، سيارات النقل الجماعي والسرفيس بمنطقة كورنيش الوراق، خلال جولة قام بها اليوم على مواقف النقل الجماعي، وقام بسحب رخص 5 سيارات أجرة لمخالفات مرورية بخط الوراق - المناشى.

والتقى المحافظ بعض المواطنين وقام بسؤالهم عن الأجرة التى طلبها السائق منهم وأبرز المشكلات التى تواجهم. وقد اشتكى بعض المواطنين من عدم التزام بعض مستودعات البوتاجاز بالأسعار المحددة لاسطوانات البوتاجاز.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مستودع مخالف، مؤكدا أنه سيتم مراقبة المستودعات التى تم الإبلاغ عنها لتوقيع الجزاء الرادع عليها.

وأعطى المحافظ رقم موبايله الشخصى للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات إضافة إلى أرقام غرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى السرفيس والنقل والمستودعات، وهى (35869371 – 35869193).