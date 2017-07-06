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الفيفا يوقف النشاط الكروي السوداني بسبب التدخل الحكومي
الدوري السوداني

الفيفا يوقف النشاط الكروي السوداني بسبب التدخل الحكومي

2017-07-06 20:36:28

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجميد النشاط الكروي في السودان بعد تجميد عضوية اتحاد الكرة بسبب التدخل الحكومي.

ونشرت صفحة نادي المريخ السوداني على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” خطاب “فيفا” لتجميد النشاط الكروي في السودان.

ويترتب على القرار إقصاء الأندية السودانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث يستفيد سموحة من هذا القرار بعد استبعاد هلال الأبيض من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية رغم أنه المتصدر حاليا برصيد 10 نقاط.

بعد هذا القرار سيتم إلغاء نتائج الفريق في البطولة قبل مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي بالجولة السادسة.

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