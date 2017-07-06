سامح شكرى: قطر لم تعرف انتخاب المسئولين حتى تتحدث عن الديمقراطية2017-07-06 20:40:36
قال وزير الخارجية سامح شكرى إن قطر لم تجر أى انتخابات على مدار تاريخها، متسائلا فى حوار مع شبكة “CNN” الأمريكية الإخبارية، هل قادة قطر منتخبون؟ وهل يتم تنصيب أى مسئول عن طريق الانتخابات فى قطر كما هو الحال فى مصر وبلدان أخرى؟.
وقال “شكرى” يجب أن نكون واقعيين عندما نتناول مسألة مثل الانتخابات وغيرها فى قطر حتى لا يتم خلق حالة زائفة بالوضع الراهن.
وجاءت تصريحات “شكرى” ردًا على مزاعم وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، والتى قال فيها إن قطر لم تكن مبنية على القمع والخوف والرقابة”.
وتابع شكرى فى حوار مع شبكة “CNN” الأمريكية الإخبارية، أن قناة الجزيرة ومنافذ الإعلام القطرى لا تسترشد بالمبادئ الإخلاقية التى يجب أن تطبق.
وأضاف “شكرى” أنه لا يجب أن يكون هناك أى تسامح حول نشر خطاب الكراهية والتحريض على إٍسقاط الدول، وأن لا يسمح بإثارة الشفقة والتعاطف تجاه الإرهابيين.
واستطرد شكرى قائلًا: “إذا أردنا حقًا القضاء على الإرهاب، فينبغى أن نبدأ أولًا بالإيدولوجيا المدعمة للإرهاب، وكلنا نعلم كيف تمجد قناة الجزيرة الأنشطة الإرهابية”.
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