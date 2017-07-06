رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بإعلان تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية .

وأعربت البعثة في بيان لها اليوم، عن أملها بأن يكون تحرير مدبنة بنغازي خطوة نحو الاستقرار والسلام والمصالحة .

وأضافت أنه «لا مكان للإرهاب في البلاد» .

كما رحب السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت الخميس، بتحرير بنغازي، واعتبرها فرصة ثمينة للانتقال من الحرب إلى السلام في ليبيا، عبر استعادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، قد أعلن أمس تحرير مدينة بنغازي بالكامل «من كل الجماعات الإرهابية».

وقال في كلمة مصورة وجهها إلى الشعب الليبي «تزف إليكم اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرًا كاملاً غير منقوص، وتعلن انتصار جيشكم الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب».