ابراهيموفيتش يثير التكهنات حول مستقبله بالتواجد في تورينو الإيطالية

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة أن مينو رايولا موجود في تورينو مع زلاتان إبراهيموفيتش، مما أثار شائعات عن محادثات مع يوفنتوس.

قضى المهاجم السويدي موسمين مع بيانكونيري بين عامي 2004 و 2006، لكنه ترك النادي بعد أن هبط إلى الدرجة الثانية في أعقاب فضيحة كالشيوبولي.

وبعد أن قرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقده، صاحب 34 عاما يبحث عن ناد جديد، على الرغم من أنه لن يكون جاهزا للعب على الأقل حتى ديسمبر بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

ووفقا لبريميوم سبورت، فإن إبراهيموفيتش ووكيله موجودان في تورينو، على الرغم من أنه ليس من الواضح سبب الزيارة.

وقد اقترح البعض أن الزوج كان في الواقع في مقر يوفنتوس، رغم أنه لا يوجد شيء يؤكد ذلك.