قال باسم الصول، الكاتب الصحفي الليبي، إن العالم العربي أعطى قطر حجما أكبر منها فى دعم الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت تريد أن يكون لها السيطرة بين الدول العربية ولكنها فشلت فى ذلك لاتخاذها طريق دعم وتمويل الإرهاب.

وأكد “الصول” أن مصر هى الغطاء والسند لكل الدول العربية وفى مقدمتها ليبيا، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة استغلت كل إمكاناتها من أجل تمويل ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية فى ليبيا إعلاميا.

وأضاف ” الصول” خلال لقائه مع الإعلامى مصطفى بكري فى برنامج ” حقائق وأسرار ” المذاع على قناة ” صدى البلد “، أن دول الخليج تحاول أن تخرج قطر من مجلس التعاون الخليجى، بسبب دعمها للإرهاب وإيواء العناصر الإرهابية أمثال القرضاوي، مشيرا إلى أنه من المعروف لدى ليبيا منذ سنوات عدة، بأن قطر الدولة الداعمة للإرهاب والعناصر الإرهابية فى ليبيا.