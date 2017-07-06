خضعت الفنانة المصرية سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.

عاشور نشر عدد من الصور على حسابه عبر موقع «فيس بوك» لسارة سلامة، وظهرت سارة في لوك جرئ، حيث ارتدت قميص فقط بينما أسدلت شعرها، وكشفت عن كتفها.

جمهور الفنانة المصرية هاجمها بسبب جرأتها المستمرة في أعمالها وصورها، بينما أشاد آخرون بجمالها في الصور.

يُذكر أن سارة سلامة شاركت هذا العام في مسلسل «لأعلى سعر»مع نيللي كريم وزينة.