 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 08:47 مساءً
روابط سريعة
سارة سلامة تستفز الجمهور في جلسة تصوير بدون بنطلون.. صور
سارة سلامة - ساره سلامه

سارة سلامة تستفز الجمهور في جلسة تصوير بدون بنطلون.. صور

2017-07-06 20:31:18

خضعت الفنانة المصرية سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.

عاشور نشر عدد من الصور على حسابه عبر موقع «فيس بوك» لسارة سلامة، وظهرت سارة في لوك جرئ، حيث ارتدت قميص فقط بينما أسدلت شعرها، وكشفت عن كتفها.

جمهور الفنانة المصرية هاجمها بسبب جرأتها المستمرة في أعمالها وصورها، بينما أشاد آخرون بجمالها في الصور.

يُذكر أن سارة سلامة شاركت هذا العام في مسلسل «لأعلى سعر»مع نيللي كريم وزينة.

سارة سلامة

سارة سلامة

سارة سلامة

سارة سلامة

سارة سلامة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3