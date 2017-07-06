للاستفادة من محرك بحث جوجل، هناك بعض الأساليب والحيل التي تساعدك على البحث به بطريقة فعالة وتضمن أقصى استفادة أثناء البحث عن الموضوعات التي تريدها.

ضبط إعدادات البحث

تساعدك إعدادات البحث في محرك جوجل على تحقيق استفادة أكبر أثناء البحث، فمن خلالها يُمكنك تفعيل ميزة البحث الآمن والتي تعمل على حظر الصور غير الملائمة أو الإباحية من نتائج بحث جوجل، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

كذلك يُمكنك التحكم بتوقعات البحث الفورية، وتحديد عدد النتائج في كل صفحة وضبطها ما بين 10-100 نتيجة وذلك في حال تفعيلك لخيار “عدم إظهار نتائج البحث الفوري أبداً”، أما إن كنت ترغب بالوصول إلى عدة مقالات حول موضوع معين فيمكنك أيضاً تفعيل ميزة فتح النتائج في نافذة تصفح جديدة وذلك للاستمرار في عملية البحث.

يُمكنكم ضبط هذه الإعدادات من هنا

حدد ما تبحث عنه بدقة

قبل البدء بعملية البحث، يُفضل أن تحدد الكلمات التي ستستخدمها في البحث بعناية وبصورة تلائم الموضوع المستهدف بدقة، وذلك من خلال اختيار كلمات وصفية دقيقة وكافية، إلى جانب مراعاة ترتيب الكلمات في خانة البحث بحسب الأهمية.

إذا كنت تعتزم البحث عن موضوع معين بشكل عام، فيمكنك حينها الاقتصار على الكلمات المفتاحية الرئيسية والحصول على نتائج مختلفة، بينما للوصول إلى معلومات محددة فيجب استخدام كلمات تدل مباشرة على الموضوع والابتعاد عن الكلمات الدلالية العامة.

استخدام عدد مقبول من الكلمات

يسمح لك محرك بحث جوجل بالبحث بحد أقصى لغاية 32 كلمة في عملية البحث الواحدة، ويتم استثناء أي كلمات إضافية بعد 32 كلمة مباشرة، ورغم أن أغلب عمليات البحث التي يجريها المستخدم تقتصر على عدة كلمات فقط، إلا أن اختيارك لعدد قليل جداً من الكلمات سيؤدي إلى نتائج بحث غير دقيقة.

لذا احرص على استخدام عدد معقول من الكلمات أثناء عملية البحث مع تجنب علامات الترقيم والرموز إلا في حال كانت هذه الرموز لها إشارة واضحة مثل رموز العملات أو عند استخدامها لنقل المعنى مثل البحث عن لغة C++ وهكذا.