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أول تعليق لتريزيجيه بعد الإنضمام للدوري التركي
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أول تعليق لتريزيجيه بعد الإنضمام للدوري التركي

2017-07-06 20:29:05

تحدث محمود حسن “تريزيجيه” لاعب الأهلي وأندرلخت البلجيكي السابق عن انضمامه إلى صفوف قاسم باشا التركي.

وقدم النادي التركي لاعب منتخب مصر اليوم خلال مؤتمر صحفي، بعدما كان اللاعب قد تألق الموسم الماضي بفترة إعارته إلى موسكرون بالدوري البلجيكي.

وقال تريزيجيه: “سعيد بالانضمام إلى نادي قاسم باشا فهو نادٍ كبير، وسعيد بالتواجد هنا في اسطنبول، وأتمنى أن أكون إضافة لهذا النادي، وأن أحقق شيئا معه”.

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