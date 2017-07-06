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تنسيق التعليم العالي: 76 الف طالب تقدموا لاختبارات القدرات الكترونيا
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي‎

تنسيق التعليم العالي: 76 الف طالب تقدموا لاختبارات القدرات الكترونيا

2017-07-06 20:27:38
خاص- محيط

أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى بلغ 76 الف طالب وطالبة منذ انطلاقها وحتى الآن .

وقال عطا – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – إن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى الكترونيا للتيسير على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

وأشار إلى أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب .
س.ع

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