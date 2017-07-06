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"تنظيم الكهرباء": ترشيد الاستهلاك ينقل المواطنين للشرائح الأقل
محطات توليد الكهرباء فى مصر

"تنظيم الكهرباء": ترشيد الاستهلاك ينقل المواطنين للشرائح الأقل

2017-07-06 20:27:32


قال الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس المؤسس لمرفق جهاز تنظيم الكهرباء، إنه بمجرد ترشيد المواطن استهلاكه سينتقل أتوماتيكيا للشرائح الأقل، موضحا أنه يمكن للمواطنين ترشيد الاستهلاك من خلال استخدام الإضاءة في الأماكن التى نتواجد بها فقط، واستعمال السخانات الكهربائية وقت استخدامها، وفتح الثلاجة ثواني معدودة لاستخدامها فقط وضبط درجة حرارة التكييف عند 23 درجة مئوية، ووضع كمية مياه بالغلاية الكهربائية وفقا للاحتياجات فقط.
وأضاف السبكى فى مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على فضائية “النيل” أن تطبيق “احسب فاتورتك المجاني” عبر الهاتف المحمول أتاح للمواطن معرفة استهلاكه شهريًا.

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