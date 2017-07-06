

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن جميع ما ينشر عن الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك، ليس له أي أساس من الصحة، نافيا أن يكون عدد الراسبين فى الثانوية العامة قد وصل إلى 128 ألف طالب.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن المؤشرات النهائية لم تظهر بعد، وسوف يتم إعلانها رسميا في مؤتمر صحفي بالوزارة.