اجتمعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فى هامبورج مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب اليوم ” الخميس” في جلسة مغلقة، وذلك قبيل انطلاق أعمال قمة العشرين التى تبدأ غدا / الجمعة / ولمدة يومين .

وذكر راديو / صوت أمريكا / فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية إنه من المتوقع أن يركز إجتماع ميركل وترامب على بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة والتغير المناخى وقضايا الهجرة.

وأشار صوت أمريكا / إلى أن هذا هو الإجتماع الثانى من نوعه بين ميركل وترامب بعد الزيارة التى قامت بها المستشارة الألمانية إلى البيت الأبيض فى شهر مارس الماضى.

وكانت ميركل أعربت عن شعورها بعدم الإرتياح إزاء قرار ترامب الإنسحاب من معاهدة باريس للتغير المناخى لعام 2015 واصفة هذا القرار بأنه يدعو للأسف .